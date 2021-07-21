Дьяченко проиграла Доден во втором раунде турнира в Палермо
20:09
Французская теннисистка Осеан Доден победила россиянку Виталию Дьяченко (7:6 (9:7), 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Палермо (Италия).
Матч продолжался 1 час и 54 минуты. Следующей соперницей Доден станет победительница пары Жаклин Кристьян (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Осеан Доден (Франция, 6) — Виталия Дьяченко (Россия) — 7:6 (9:7), 6:4
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