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Аншба уступила во втором круге турнира в Польше

16:05

Россиянка Амина Аншба проиграла во втором круге теннисного турнира в польской Гдыне. Она в двух сетах уступила представительнице Испании Нурии Парризас-Диас.

Гдыня (Польша)

Турнир WTA Poland Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Нурия Парризас-Диас (Испания, 9) — Амина Аншба (Россия, LL) — 6:4, 6:2

Кристина Куцова (Словакия) — Ирина Мария Бара (Румыния, 10) — 3:6, 7:5, 6:4

Катерина Козлова (Украина) — Александра Соснович (Белоруссия, 6) — 2:6, 6:4, 6:3

Екатерина Горгодзе (Грузия, Q) — Варвара Лепченко (США) — 7:6 (7:5), 6:2

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Иван Шитик все материалы автора

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