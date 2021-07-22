Аншба уступила во втором круге турнира в Польше
16:05
Россиянка Амина Аншба проиграла во втором круге теннисного турнира в польской Гдыне. Она в двух сетах уступила представительнице Испании Нурии Парризас-Диас.
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Нурия Парризас-Диас (Испания, 9) — Амина Аншба (Россия, LL) — 6:4, 6:2
Кристина Куцова (Словакия) — Ирина Мария Бара (Румыния, 10) — 3:6, 7:5, 6:4
Катерина Козлова (Украина) — Александра Соснович (Белоруссия, 6) — 2:6, 6:4, 6:3
Екатерина Горгодзе (Грузия, Q) — Варвара Лепченко (США) — 7:6 (7:5), 6:2
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