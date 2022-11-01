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Сегодня, 00:49

Крейчикова и Синякова одержали победу в первом матче на Итоговом турнире WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграли Дезире Кравчик из США и Деми Схюрс из Нидерландов.

Встреча продлилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3. На счету чешских теннисисток эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем матче Крейчикова и Синякова сыграют с американками Джессикой Пегулой и Кори Гауфф.

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