Комардина проиграла Фридзам в первом круге турнира в Лионе

Российская теннисистка Анастасия Комардина в первом круге турнира в Лионе проиграла немке Анне-Лене Фридзам со счетом 2:6, 2:6. Отметим, что во второй круг вышли хозяйки турнира Ализе Корне и Каролин Гарсия.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анастасия Комардина (Россия, Q) — 6:2, 6:2

Каролин Гарсия (Франция, 3) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)

Ализе Корне (Франция, 4) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 7:5, 6:0

Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:4

Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — Присцилла Хон (Австралия) — 6:2, 6:0

Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:4, 6:4

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 5) — Катаржина Кава (Польша) — 6:1, 6:3