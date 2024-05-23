Рахимова пробилась в полуфинал турнира в Рабате

Российская теннисистка Камилла Рахимова победила итальянку Элизабетту Коччаретто в четвертьфинале турнира в Рабате (Марокко).

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянки. Рахимова один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале турнира представительница России сыграет против Майар Шериф из Египта.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камилла Рахимова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — 7:5, 7:5