Коллинз победила Калинину и вышла в финал турнира в Страсбурге

Американка Даниэль Коллинз победила украинку Ангелину Калинину в полуфинале турнира в Страсбурге — 7:6 (7:3), 6:2.

Матч длился 1 час 40 минут. Коллинз за игру реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Калининой — 2 из 4.

Коллинз вышла в финал и встретится с соотечественницей Мэдисон Киз.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниэль Коллинз (США, 3) — Ангелина Калинина (Украина) — 7:6 (7:3), 6:2