Коллинз победила Калинину и вышла в финал турнира в Страсбурге
Американка Даниэль Коллинз победила украинку Ангелину Калинину в полуфинале турнира в Страсбурге — 7:6 (7:3), 6:2.
Матч длился 1 час 40 минут. Коллинз за игру реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Калининой — 2 из 4.
Коллинз вышла в финал и встретится с соотечественницей Мэдисон Киз.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниэль Коллинз (США, 3) — Ангелина Калинина (Украина) — 7:6 (7:3), 6:2
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