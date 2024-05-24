Стирнс вышла в финал турнира в Марокко

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Американка Пэйтон Стирнс стала финалисткой турнира в Рабате (Марокко).

81-я ракетка мира в полуфинале победила представительницу Болгарии Викторию Томову в трех сетах — 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:4). Матч длился 3 часа 18 минут.

В решающем сете Стирнс уступала со счетом 0:3, но сумела победить.

В финале американка встретится с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) — Майар Шериф (Египет).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Пэйтон Стирнс (США) — Виктория Томова (Болгария) — 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:4)