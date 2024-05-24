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Сегодня, 18:42

Рахимова разгромно проиграла Шериф в полуфинале турнира в Марокко

Руслан Минаев
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Камилла Рахимова.
Фото Global Look Press

Россиянка Камилла Рахимова проиграла египтянке Майар Шериф в полуфинале турнира в Рабате (Марокко) — 0:6, 1:6.

Матч длился 1 час. Рахимова не смогла выиграть ни одну из своих подач, позволив сопернице реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету россиянки 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Шериф вышла в финал и встретится с американкой Пэйтон Стирнс.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Майар Шериф (Египет) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:0, 6:1

Теннис
Камилла Рахимова
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Стирнс вышла в финал турнира в Марокко

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