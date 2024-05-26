Самсонова поднялась на 15 строчек в WTA
Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 15 позиций в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) в обновленной версии.
На прошлой неделе теннисистка дошла до полуфинала турнира в Страсбурге, поднялась с 50-й на 35-ю позицию. Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, сохранившая за собой 11-е место. Вероника Кудерметова опустилась на три строчки вниз, став 48-й.
Касаткина опустилась с 11-го на 13-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA).
Лидирует в чемпионской гонке WTA полька Ига Свентек.
Чемпионская гонка WTA, версия от 26 мая:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 5335;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3928;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583;
4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2857;
5 (5). Кори Гауфф (США) — 2383;
6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2070;
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 1889;
8 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 1710;
9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1695;
10 (10). Мария Саккари (Греция) — 1591;
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1543;
12 (12). Анна Калинская (Россия) — 1511...
16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1253...
18 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1143...
30 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 767...
34 (33). Мирра Андреева (Россия) — 647;
35 (50). Людмила Самсонова (Россия) — 628...