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Сегодня, 20:31

Россиянки Хромачева и Сизикова стали победительницами парного турнира в Марокко

Руслан Минаев
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Россиянки Ирина Хромачева и Яна Сизикова стали победительницами турнира в парном разряде, который проходил в Рабате (Марокко).

В финале теннисистки обыграли дуэт Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай, 2) со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут.

29-летняя Хромачева выиграла свой 4-й турнир в парном разряде. У 29-летней Сизиковой — 5 титулов.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Ирина Хромачева/Яна Сизикова (Россия, 4) — Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай, 2) — 6:3, 6:2

Теннис
Ирина Хромачева
Яна Сизикова
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