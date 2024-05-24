Россиянки Хромачева и Сизикова стали победительницами парного турнира в Марокко
Россиянки Ирина Хромачева и Яна Сизикова стали победительницами турнира в парном разряде, который проходил в Рабате (Марокко).
В финале теннисистки обыграли дуэт Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай, 2) со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут.
29-летняя Хромачева выиграла свой 4-й турнир в парном разряде. У 29-летней Сизиковой — 5 титулов.
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Ирина Хромачева/Яна Сизикова (Россия, 4) — Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай, 2) — 6:3, 6:2
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