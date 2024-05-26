Касаткина опустилась на 13-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 13-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: первую строчку занимает полька Ига Свентек, второй идет представительница Белоруссии Арина Соболенко, а на третьем месте располагается американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, версия от 26 мая:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 11695 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8138;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7638;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5673;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4550;

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4143;

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945;

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748;

10 (12) Даниэль Коллинз (США) — 3472...

13 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3258...

17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2580;

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2480...

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2116...

25 (25). Анна Калинская (Россия) — 1916...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623...

38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1407...

41 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1317...

47 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1236...

55 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1096...

70 (69). Элина Аванесян (Россия) — 956;

87 (105) Камилла Рахимова (Россия) — 804;

100 (101) Эрика Андреева (Россия) — 749.