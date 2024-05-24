Самсонова уступила Киз в полуфинале турнира в Страсбурге
Россиянка Людмила Самсонова проиграла американце Мэдисон Киз в полуфинале турнира в Страсбурге — 1:6, 3:6.
Матч длился 1 час 202 минуты. Самсонова за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Киз — 4 двойные ошибки и 6 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
В финале 16-я ракетка мира встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Даниэль Коллинз (США, 3).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Мэдисон Киз (США, 4) — Людмила Самсонова (Россия, 5) — 6:1, 6:3
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