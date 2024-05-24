Самсонова уступила Киз в полуфинале турнира в Страсбурге

Россиянка Людмила Самсонова проиграла американце Мэдисон Киз в полуфинале турнира в Страсбурге — 1:6, 3:6.

Матч длился 1 час 202 минуты. Самсонова за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Киз — 4 двойные ошибки и 6 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

В финале 16-я ракетка мира встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Даниэль Коллинз (США, 3).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мэдисон Киз (США, 4) — Людмила Самсонова (Россия, 5) — 6:1, 6:3