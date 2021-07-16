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Калинина обыграла Удварди и вышла в полуфинал турнира в Будапеште

20:39
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила венгерку Панну Удварди (6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Будапеште (Венгрия).

Матч продолжался 1 час и 56 минут. В полуфинале Калинина сыграет с победительницей пары Паула Ормаэчеа (Аргентина) — Дэниэлл Коллинз (США).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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