Калинина обыграла Удварди и вышла в полуфинал турнира в Будапеште
20:39
Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила венгерку Панну Удварди (6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Будапеште (Венгрия).
Матч продолжался 1 час и 56 минут. В полуфинале Калинина сыграет с победительницей пары Паула Ормаэчеа (Аргентина) — Дэниэлл Коллинз (США).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 6:4
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