Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кирстя вышла в финал турнира в Стамбуле

19:05

Румынка Сорана Кирстя вышла в финал турнира в Стамбуле, победив украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:4.

В финале Кирстя встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Сорана Кирстя (Румыния) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:4

Читайте также

«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
«Тамбов» — «Локомотив»: где смотреть онлайн трансляцию матча
«Заткнись, черт возьми!» «Бавария» спасла футбол от Суперлиги, но ей пора спасать себя от внутренних конфликтов
6:0! «Зенит» смел «Ротор». До титула — один шаг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд