Кирстя вышла в финал турнира в Стамбуле
19:05
Румынка Сорана Кирстя вышла в финал турнира в Стамбуле, победив украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:4.
В финале Кирстя встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Сорана Кирстя (Румыния) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:4
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