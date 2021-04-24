Кудерметова в свой день рождения не смогла выйти в финал турнира в Стамбуле
16:54
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которой сегодня исполнилось 24 года, не смогла выйти в финал турнира в Стамбуле.
В полуфинале она проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счетом 1:6, 4:6.
Мертенс в финале сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Сорана-Михаэла Кырстя (Румыния).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 1, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 3) — 6:1, 6:4
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