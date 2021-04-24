Кудерметова в свой день рождения не смогла выйти в финал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которой сегодня исполнилось 24 года, не смогла выйти в финал турнира в Стамбуле.

В полуфинале она проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счетом 1:6, 4:6.

Мертенс в финале сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Сорана-Михаэла Кырстя (Румыния).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 1, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 3) — 6:1, 6:4