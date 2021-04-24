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Кудерметова в свой день рождения не смогла выйти в финал турнира в Стамбуле

16:54
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которой сегодня исполнилось 24 года, не смогла выйти в финал турнира в Стамбуле.

В полуфинале она проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счетом 1:6, 4:6.

Мертенс в финале сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Сорана-Михаэла Кырстя (Румыния).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 1, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 3) — 6:1, 6:4

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