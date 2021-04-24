Кудерметова и Мертенс вышли в финал парного турнира в Стамбуле
20:15
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу над россиянками Анастасией Павлюченковой и Анастасией Потаповой (6:3, 6:1) в парном разряде полуфинала турнира WTA в турецком Стамбуле.
Продолжительность встречи составила 59 минут.
В финале турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с японками Нао Хибино и Макото Ниномия.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия, 4) — 6:3, 6:1
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