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Кудерметова и Мертенс вышли в финал парного турнира в Стамбуле

20:15

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу над россиянками Анастасией Павлюченковой и Анастасией Потаповой (6:3, 6:1) в парном разряде полуфинала турнира WTA в турецком Стамбуле.

Продолжительность встречи составила 59 минут.

В финале турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с японками Нао Хибино и Макото Ниномия.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия, 4) — 6:3, 6:1

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