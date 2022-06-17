Кирстя обыграла Векич и впервые вышла в полуфинал турнира WTA на траве

Румынская теннисистка Сорана Кирстя обыграла хорватку Донну Векич в четвертьфинале турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч продолжался 2 часа 29 минут и завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

32-летняя румынка впервые в карьере пробилась в полуфинал на травяном турнире WTA. Всего это будет ее 23-й полуфинал на уровне основного тура.

За выход в финал 36-я ракетка мира Кирстя поборется с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Чжан Шуай (Китай).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic Birmingham

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сорана Кирстя (Румыния, 6) — Донна Векич (Хорватия, Q) — 5:7, 6:3, 6:4