Кудерметова проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Берлине

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале турнира WTA в Берлине.

Встреча длилась 1 час 41 минуту и закончилась со счетом 6:3, 3:6, 3:6.

Кудерметова выполнила 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8 попыток. У Бенчич — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 попыток.

В полуфинале Бенчич сыграет против гречанки Марии Саккари, которая обыграла россиянку Дарью Касаткину — 6:0, 6:3.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:3, 3:6, 3:6.