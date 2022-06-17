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Сегодня, 15:57

Кудерметова проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Берлине

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Россиянка Вероника Кудерметова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале турнира WTA в Берлине.

Встреча длилась 1 час 41 минуту и закончилась со счетом 6:3, 3:6, 3:6.

Кудерметова выполнила 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8 попыток. У Бенчич — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 попыток.

В полуфинале Бенчич сыграет против гречанки Марии Саккари, которая обыграла россиянку Дарью Касаткину — 6:0, 6:3.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:3, 3:6, 3:6.

Белинда Бенчич
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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