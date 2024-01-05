Киченок и Остапенко прошли в финал парного турнира в Брисбене благодаря отказу троих россиянок

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко стали финалистами парного женского турнира в Брисбене (Австралия).

В полуфинале Киченок и Остапенко должны были встретиться с победителем матча Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Дарья Касаткина/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия, WC). Потапова получила травму в игре одиночного разряда, поэтому они с Сизиковой снялись с парного турнира.

Касаткина и Сэвилл, автоматически прошедшие в полуфинал, также снялись с соревнований. Сэвилл (в девичестве — Гаврилова) — уроженка России, она выступала за родную страну до 2015 года.

В финале женского парного турнира в Брисбене Киченок и Остапенко сыграют против пары Грит Миннен/Хизер Уотсон (Бельгия/Великобритания).