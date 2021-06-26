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Кербер выиграла турнир в Бад-Хомбурге

15:39

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер выиграла турнир в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ, обыграв представительницу Чехии Катерину Синякову со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Ангелик Кербер (Германия, 4) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2

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