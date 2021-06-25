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Кербер победила Квитову и вышла в финал WTA в Германии, где сыграет с Синяковой

21:20
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Немецкая теннисистка Ангелик Кербер вышла в финал турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).

В полуфинале Кербер победила Петру Квитову из Чехии в трех сетах.

Соперницей Кербер по финалу станет соотечественница Квитовой, Катержина Синякова.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Ангелик Кербер (Германия, 4) — Петра Квитова (Чехия, 1) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

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Иван Торопцев все материалы автора
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