Кербер победила Квитову и вышла в финал WTA в Германии, где сыграет с Синяковой
21:20
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер вышла в финал турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).
В полуфинале Кербер победила Петру Квитову из Чехии в трех сетах.
Соперницей Кербер по финалу станет соотечественница Квитовой, Катержина Синякова.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Ангелик Кербер (Германия, 4) — Петра Квитова (Чехия, 1) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)
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