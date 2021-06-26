Остапенко победила Контавейт в финале турнира WTA в Великобритании
15:54
Латвийская теннисистка Елена Остапенко выиграла турнир WTA в Истборне (Великобритания).
В финале Остапенко победила эстонку Анетт Контавейт в двух сетах — 6:3, 6:3.
Для 24-летней Остапенко этот трофей стал первым в 2021 году и четвертым в карьере. Кроме того, спортсменка впервые выиграла турнир на травяном покрытии.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Елена Остапенко (Латвия, WC) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:3, 6:3
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