Кербер планирует вернуться в теннис в 2023 году

Бывшая первая ракетка мира Ангелика Кербер сообщила, что в следующем году планирует вернуться в теннис. 34-летняя немка в августе взяла паузу в карьере из-за беременности.

«Мы видели, что мамы могут вернуться в теннис, а также выигрывать большие турниры. И я надеюсь, что смогу стать одной из таких, вдохновив молодых мам и женщин вернуться к своему любимому делу. Я не знаю, в какое время или в каком турнире сыграю, потому что я не хочу торопиться. Когда я вернусь, хочу быть на 100 процентов в форме и чувствовать себя хорошо. Таков план», — приводит пресс-служба WTA слова Кербер.

В январе Кербер исполнится 35 лет. Роды ожидаются весной 2023 года.