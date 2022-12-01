Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:12

Серена Уильямс рассказала, как боролась со стрессом во время карьеры

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что испытывала психический стресс во время своей карьеры.

«Психическое здоровье для меня — это просто по-настоящему познание о том, как научиться отключаться от всего. Вы знаете, я сделала это много лет назад, ещё до того, как психическое здоровье стало предметом всеобщего внимания. Это было похоже на такие моменты, как: «Хорошо, сегодня я закрываюсь от себя, просто подсознательно, и это то, чем я всегда занималась».

Теперь я знаю, что так важно просто ставить себя на первое место, особенно мысленно. У меня всегда бывают моменты затишья. Я обладаю серьёными границы, и я никому не позволяю их пересекать», — сказала Уильямс-младшая в интервью журналисту Даниэлле Пирсон.

0
Читайте также
Медведева и Щербакова больше не молчат об отношениях с Тутберидзе. Что нового мы узнали?
Дайте фигуристам заработать, как футболистам! Почему чемпионат России надо перенести?
Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца
Франция начала работу по трибуналу из-за украинского конфликта
«Газпром» не признал правомерность требований Uniper о возмещении убытков
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Свентек не ожидал, что теннисистка добьется выдающихся результатов настолько быстро
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости