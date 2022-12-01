Серена Уильямс рассказала, как боролась со стрессом во время карьеры

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что испытывала психический стресс во время своей карьеры.

«Психическое здоровье для меня — это просто по-настоящему познание о том, как научиться отключаться от всего. Вы знаете, я сделала это много лет назад, ещё до того, как психическое здоровье стало предметом всеобщего внимания. Это было похоже на такие моменты, как: «Хорошо, сегодня я закрываюсь от себя, просто подсознательно, и это то, чем я всегда занималась».

Теперь я знаю, что так важно просто ставить себя на первое место, особенно мысленно. У меня всегда бывают моменты затишья. Я обладаю серьёными границы, и я никому не позволяю их пересекать», — сказала Уильямс-младшая в интервью журналисту Даниэлле Пирсон.