Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
WTA

Допинг

Сегодня, 10:37

Стало известно, как допинг попал в организм Симоны Халеп

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стало известно, как препарат роксадустат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством, попал в организм теннисистки Симоны Халеп. По данным румынского издания Prosport, препарат был в спортивном питании.

Согласно отчету, на упаковке пищевых добавок не указано наличие в составе роксадустата. В связи с этим, Халеп обратилась в Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) с запросом о проведении экстренного слушания.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадустат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Теннис
Симона Халеп
4
0
Читайте также
Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!
Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция
Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию
В Польше предупредили Запад о последствиях поддержки Украины
Пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом обратился в полицию
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кербер планирует вернуться в теннис в 2023 году
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости