Стало известно, как допинг попал в организм Симоны Халеп

Стало известно, как препарат роксадустат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством, попал в организм теннисистки Симоны Халеп. По данным румынского издания Prosport, препарат был в спортивном питании.

Согласно отчету, на упаковке пищевых добавок не указано наличие в составе роксадустата. В связи с этим, Халеп обратилась в Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) с запросом о проведении экстренного слушания.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадустат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).