Касаткина проиграла Кис в финале турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Кис в финале турнира WTA 500 в Истборне.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:7 (13:15). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Счет в личных встречах стал 9-2 в пользу Кис.

11-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету 25-й ракетки мира Кис 2 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Для 28-летней американки это 7 титул WTA в одиночном разряде и третий на траве. Касаткина в 2023 году проиграла второй финал.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:2, 7:6 (15:13)