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Сегодня, 17:31

Касаткина — о нетболах в финале Истбурна: «Нужно туже натягивать сетки, я не шучу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала большое количество нетболов в финале турнира в Истбурне.

Она уступила американке Мэдисон Кис со счетом 2:6, 6:7(13:15).

«Всю неделю в каждом матче было по пять-шесть нетболов. И сегодня их было, наверное, больше всего. Все замечают, что сетки в WTA очень мягкие. И когда мяч касается троса, он переваливается. В ATP сетки очень тугие — если мяч попадает в трос, он не переваливается. И я думаю, так и должно быть. Нужно туже натягивать сетки. И я не шучу, потому что так уже давно происходит», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Для 28-летней Кис это 7 титул WTA в одиночном разряде и третий на траве. Касаткина в 2023 году проиграла второй финал.

Теннис
Дарья Касаткина
Мэдисон Кис
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Касаткина проиграла Кис в финале турнира в Истборне
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