Касаткина победила Грачеву и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Россиянка Дарья Касаткина обыграла представляющую Францию Варвару Грачеву во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 16 минут.

Касаткина за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Грачевой — 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка-пойнта из 8.

В третьем круге 13-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Энн Ли (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Варвара Грачева (Франция, LL) — 6:3, 6:1