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Сегодня, 18:33

Азаренко — о календаре WTA: «Это неприемлемо»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о календаре тура. Она назвала смехотворным текущее расписание.

«Это единственный вид спорта в мире, в котором вы не знаете, когда собираетесь играть. Вчера было 23:00, и я не знала, когда выйду на корт. Это неприемлемо ни в каком виде... Я смотрю на это как игрок, и это смешно. Я смотрю на это как болельщик и не понимаю, какие матчи собираюсь посмотреть, потому что нет конкретики», — заявила Азаренко.

Спортсменка разочарована тем, что к ее словам не прислушиваются.

«Вчера я совершенно растерялась, потому что мы так усердно работаем в Совете игроков, но я чувствовала себя разочарованной, как будто я ничего не делаю, и я трачу много времени, много усилий, и я очень прямолинейна. Я стараюсь идти на компромисс, пытаюсь создавать идеи, и мы двигаемся очень медленными темпами, чтобы добиться цели. Есть некоторые вещи, над которыми мы работаем, но пришло время что-то сделать», — добавила она.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина раскритиковала турнир в Монреале. По ее мнению, расписание «Мастерса» было составлено непрофессионально.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/this-is-unacceptable-in-any-shape-or-form-azarenka-slams-wta-scheduling-at-cincinnati-open-after-more-delays
Теннис
Виктория Азаренко
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