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Касаткина обыграла Вандевеге и вышла в финал турнира в Бирмингеме

19:46
Дарья Касаткина. Фото AFP
Дарья Касаткина. Фото AFP
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35-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, в полуфинале соревнований в Бирмингеме нанесла поражение американке Коко Вандевеге. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:4.

В финале турнира в Бирмингеме 24-летняя россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Коко Вандевеге (США, Q) — 6:2, 6:4

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