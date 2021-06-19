Касаткина обыграла Вандевеге и вышла в финал турнира в Бирмингеме
19:46
35-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, в полуфинале соревнований в Бирмингеме нанесла поражение американке Коко Вандевеге. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:4.
В финале турнира в Бирмингеме 24-летняя россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Viking Classic Birmingham
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Дарья Касаткина (Россия, 4) — Коко Вандевеге (США, Q) — 6:2, 6:4
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