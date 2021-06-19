Касаткина обыграла Вандевеге и вышла в финал турнира в Бирмингеме

35-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, в полуфинале соревнований в Бирмингеме нанесла поражение американке Коко Вандевеге. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:4.

В финале турнира в Бирмингеме 24-летняя россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Коко Вандевеге (США, Q) — 6:2, 6:4