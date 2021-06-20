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Самсонова — о выходе в финал WTA: «Это самая важная неделя в моей жизни»

09:35
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Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась эмоциями после выхода в первый в карьере финал WTA.

Самсонова победила белоруску Викторию Азаренко (6:4, 6:2) в матче 1/2 финала турнира WTA в Берлине. В финале россиянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

«Такие вещи для меня в новинку, это невероятно. Я так рада. До сих пор не верится, что это происходит. На сегодняшний день это самая важная неделя в моей жизни.

Меня ждет сложный матч, потому что Белинда хорошо играет на траве и в целом она замечательная теннисистка», — цитирует Самсонову официальный сайт WTA.

Матч россиянки со швейцаркой состоится сегодня, 20 июня. Начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/news/2174828/samsonova-shocks-azarenka-sets-berlin-final-meeting-with-bencic

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