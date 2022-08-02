Касаткина обыграла Рыбакину на турнире в Сан-Хосе
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Сан-Хосе. Она в трех сетах переиграла Елену Рыбакину из Казахстана — 1:6, 6:2, 6:0.
Матч продолжался 1 час и 41 минуту. На счету 25-летней россиянки пять двойных ошибок и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем круге Касаткина сыграет против американки Тйэлор Таунсенд.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 1:6, 6:2, 6:0
Новости