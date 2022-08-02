Касаткина обыграла Рыбакину на турнире в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Сан-Хосе. Она в трех сетах переиграла Елену Рыбакину из Казахстана — 1:6, 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час и 41 минуту. На счету 25-летней россиянки пять двойных ошибок и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Касаткина сыграет против американки Тйэлор Таунсенд.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 1:6, 6:2, 6:0