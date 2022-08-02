Касаткина: «Во втором сете мне удалось переломить ход матча»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в первом круге турнира в Сан-Хосе.

«Прежде всего я старалась быть более последовательной, потому что Елена — невероятный игрок. Она только что выиграла турнир «Большого шлема» и является одним из самых агрессивных игроков. Лучшее, что я могла сделать, так это заставить ее промахиваться. Во втором сете мне удалось переломить ход матча. Это был очень важный гейм при ее подаче 2:1. Я сделала брейк, и после этого все пошло своим чередом», — цитирует пресс-служба WTA Касаткину.

В следующем круге Касаткина сыграет против американки Тйэлор Таунсенд.