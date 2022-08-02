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Сегодня, 07:24

Касаткина: «Во втором сете мне удалось переломить ход матча»

Касаткина прокомментировала победу над Рыбакиной на турнире в Сан-Хосе
Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в первом круге турнира в Сан-Хосе.

«Прежде всего я старалась быть более последовательной, потому что Елена — невероятный игрок. Она только что выиграла турнир «Большого шлема» и является одним из самых агрессивных игроков. Лучшее, что я могла сделать, так это заставить ее промахиваться. Во втором сете мне удалось переломить ход матча. Это был очень важный гейм при ее подаче 2:1. Я сделала брейк, и после этого все пошло своим чередом», — цитирует пресс-служба WTA Касаткину.

В следующем круге Касаткина сыграет против американки Тйэлор Таунсенд.

Дарья Касаткина. Касаткина обыграла Рыбакину на турнире в Сан-Хосе
Теннис
Дарья Касаткина
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Касаткина обыграла Рыбакину на турнире в Сан-Хосе
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