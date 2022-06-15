Касаткина обыграла Александрову во втором круге турнира в Берлине

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Александрову во втором круге турнира WTA 500 в Берлине.

Матч продолжался 1 час 54 минуты и завершился со счетом 5:7, 6:1, 6:1.

Первая ракетка России Касаткина четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 14. На счету Александровой — 4 эйса, 7 двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Мария Саккари (Греция).