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Сегодня, 15:44

Касаткина обыграла Александрову во втором круге турнира в Берлине

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Александрову во втором круге турнира WTA 500 в Берлине.

Матч продолжался 1 час 54 минуты и завершился со счетом 5:7, 6:1, 6:1.

Первая ракетка России Касаткина четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 14. На счету Александровой — 4 эйса, 7 двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Мария Саккари (Греция).

Теннис
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
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