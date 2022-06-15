Калинская и Кравчук проиграли в первом круге парного турнира в Берлине
Российская теннисистка Анна Калинская и американка Дезайри Кравчук проиграли в первом круге парного турнира в Берлине.
Девушки уступили Николь Меличар и Эллен Перес со счетом 1:6, 4:6.
В следующем раунде турнира Меличар и Перес сыграют с победительницами встречи Сторм Сандерс/Катержина Синякова (Австралия/Чехия, 1) — Вероника Кудерметова/Арина Соболенко (Россия/Белоруссия).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия) — Анна Калинская/Дезайри Кравчук (Россия/США) — 6:1, 6:4
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