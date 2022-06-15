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Сегодня, 16:42

Калинская и Кравчук проиграли в первом круге парного турнира в Берлине

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская и американка Дезайри Кравчук проиграли в первом круге парного турнира в Берлине.

Девушки уступили Николь Меличар и Эллен Перес со счетом 1:6, 4:6.

В следующем раунде турнира Меличар и Перес сыграют с победительницами встречи Сторм Сандерс/Катержина Синякова (Австралия/Чехия, 1) — Вероника Кудерметова/Арина Соболенко (Россия/Белоруссия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия) — Анна Калинская/Дезайри Кравчук (Россия/США) — 6:1, 6:4

Теннис
Анна Калинская
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