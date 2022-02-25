Калинская в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре встретится с колумбийкой Осорио
Колумбийская теннисистка Камила Осорио во втором круге турнира в Гвадалахаре обыграла американку Хэйли Баптист со счетом 1:6, 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Колумбийка сделала 3 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале турнира Осорио встретится с российской теннисисткой Анной Калинской.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Akron Zapopan
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Камила Осорио (Колумбия, 4) — Хэйли Баптист (США, Q) — 1:6, 6:3, 6:3
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