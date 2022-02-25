Калинская в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре встретится с колумбийкой Осорио

Колумбийская теннисистка Камила Осорио во втором круге турнира в Гвадалахаре обыграла американку Хэйли Баптист со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Колумбийка сделала 3 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира Осорио встретится с российской теннисисткой Анной Калинской.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Осорио (Колумбия, 4) — Хэйли Баптист (США, Q) — 1:6, 6:3, 6:3