Контавейт обыграла Остапенко и вышла в финал турнира WTA в Дохе
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира WTA в Дохе.
В полуфинале Контавейт победила Елену Остапенко из Латвии в двух сетах — 6:1, 6:4.
В финале эстонка сыграет против победителя матча Ига Свентек (Польша, 7) — Мария Саккари (Греция, 6).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Елена Остапенко (Латвия, 15) — 6:1, 6:4
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