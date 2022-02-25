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Сегодня, 18:24

Контавейт обыграла Остапенко и вышла в финал турнира WTA в Дохе

Иван Торопцев
Корреспондент

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира WTA в Дохе.

В полуфинале Контавейт победила Елену Остапенко из Латвии в двух сетах — 6:1, 6:4.

В финале эстонка сыграет против победителя матча Ига Свентек (Польша, 7) — Мария Саккари (Греция, 6).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Елена Остапенко (Латвия, 15) — 6:1, 6:4

Теннис
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