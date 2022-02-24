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Сегодня, 21:56

Соболенко уступила Свентек в четвертьфинале турнира в Дохе

Анна Горшкова
Корреспондент

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла Иге Свентек из Польши в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3.

В полуфинале польская теннисистка сыграет с Марией Саккари из Греции.

Соболенко занимает второе место в рейтинге WTA, Свентек находится на 8-й позиции, Саккари на 6-й. Игра пройдет 25 февраля, начало — 13:00 мск.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:2, 6:3

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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