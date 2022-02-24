Соболенко уступила Свентек в четвертьфинале турнира в Дохе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла Иге Свентек из Польши в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дубае.
Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3.
В полуфинале польская теннисистка сыграет с Марией Саккари из Греции.
Соболенко занимает второе место в рейтинге WTA, Свентек находится на 8-й позиции, Саккари на 6-й. Игра пройдет 25 февраля, начало — 13:00 мск.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:2, 6:3
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