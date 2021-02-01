Калинская проиграла Бултер и закончила выступление в Мельбурне
10:09
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла англичанке Кэти Бутлер (1:6, 3:6) в первом круге турнира в Мельбурне. Спортсменка не прошла во второй круг турнира.
Матч длился 57 минут. За это время Анна Калинская совершила 1 эйс и допустила одну двойную ошибку.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Yarra Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) — Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 5) — 4:6, 6:4, 10:5
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