Калинская проиграла Бултер и закончила выступление в Мельбурне

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла англичанке Кэти Бутлер (1:6, 3:6) в первом круге турнира в Мельбурне. Спортсменка не прошла во второй круг турнира.

Матч длился 57 минут. За это время Анна Калинская совершила 1 эйс и допустила одну двойную ошибку.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) — Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 5) — 4:6, 6:4, 10:5