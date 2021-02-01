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Тиафо проиграл французу Муте и не вышел во второй круг в Мальбурне

09:35
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо проиграл французу Корантену Муте (6:3, 4:6, 4:6) на турнире WTA-500 Gippsland Trophy. Таким образом, 23-летний теннисист не вышел во второй круг.

В других матчах турнира Егор Герасимов обыграл Ллойда Харриса (6:3, 7:5), Томми Пол оказался сильнее Кэмерона Норри (4:6, 7:6 (7:2), 6:3). Маккензи Макдональд переиграл Ришара Гаске (7:6 (7:2), 7:5), а Федерико Кория выиграл у Рады Албот (7:6 (7:3), 6:4)

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Murray River Open

Призовой фонд 320 775 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Корантен Муте (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США) — 3:6, 6:4, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

Егор Герасимов (Белоруссия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:3, 7:5

Одиночный разряд

Первый круг

Томми Пол (США, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

Одиночный разряд

Первый круг

Маккензи Макдональд (США) — Ришар Гаске (Франция, 14) — 7:6 (7:2), 7:5

Одиночный разряд

Первый круг

Федерико Кория (Аргентина) — Раду Албот (Молдавия) — 7:6 (7:3), 6:4

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