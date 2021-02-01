Тиафо проиграл французу Муте и не вышел во второй круг в Мальбурне
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо проиграл французу Корантену Муте (6:3, 4:6, 4:6) на турнире WTA-500 Gippsland Trophy. Таким образом, 23-летний теннисист не вышел во второй круг.
В других матчах турнира Егор Герасимов обыграл Ллойда Харриса (6:3, 7:5), Томми Пол оказался сильнее Кэмерона Норри (4:6, 7:6 (7:2), 6:3). Маккензи Макдональд переиграл Ришара Гаске (7:6 (7:2), 7:5), а Федерико Кория выиграл у Рады Албот (7:6 (7:3), 6:4)
Мельбурн (Австралия)
Турнир ATP Murray River Open
Призовой фонд 320 775 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Корантен Муте (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США) — 3:6, 6:4, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
Егор Герасимов (Белоруссия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:3, 7:5
Одиночный разряд
Первый круг
Томми Пол (США, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3
Одиночный разряд
Первый круг
Маккензи Макдональд (США) — Ришар Гаске (Франция, 14) — 7:6 (7:2), 7:5
Одиночный разряд
Первый круг
Федерико Кория (Аргентина) — Раду Албот (Молдавия) — 7:6 (7:3), 6:4
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