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Сегодня, 06:12

Калинская победила Корне и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

Во втором круге россиянка победила француженку Ализе Корне в трех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Соперницей Калинской в третьем круге станет Виктория Азаренко из Белоруссии.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Ализе Корне (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2

Виктория Азаренко (Белоруссия, 6) — Слоан Стивенс (США) — 3:6, 6:3, 6:2

Онс Жабер (Тунис, 2) — Леся Цуренко (Украина) — 6:3, 6:3

Теннис
Анна Калинская
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