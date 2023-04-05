Калинская победила Корне и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США).
Во втором круге россиянка победила француженку Ализе Корне в трех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.
Соперницей Калинской в третьем круге станет Виктория Азаренко из Белоруссии.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Ализе Корне (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2
Виктория Азаренко (Белоруссия, 6) — Слоан Стивенс (США) — 3:6, 6:3, 6:2
Онс Жабер (Тунис, 2) — Леся Цуренко (Украина) — 6:3, 6:3
Новости