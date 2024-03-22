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22 марта, 00:27

Самсонова проиграла Путинцевой на турнире в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото AFP

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. В трех сетах она проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана — 1:6, 6:4, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. 25-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 дрейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Путинцевой будет бельгийка Грит Миннен.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Людмила Самсонова (Россия, 13) — 6:1, 4:6, 6:3

Теннис
Людмила Самсонова
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