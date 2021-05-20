Ван Цян обыграла Мартич и вышла в полуфинал турнира в Парме
21:20
Китайская теннисистка Ван Цян победила хорватку Петру Мартич (7:6, 3:6, 7:5) в 1/4 финала турнира WTA в Парме (Италия).
Матч продолжался три часа и три минуты. В полуфинале китаянка сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ван Цян (Китай, 6) — Петра Мартич (Хорватия, 2) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:5
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