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Ван Цян обыграла Мартич и вышла в полуфинал турнира в Парме

21:20
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Китайская теннисистка Ван Цян победила хорватку Петру Мартич (7:6, 3:6, 7:5) в 1/4 финала турнира WTA в Парме (Италия).

Матч продолжался три часа и три минуты. В полуфинале китаянка сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ван Цян (Китай, 6) — Петра Мартич (Хорватия, 2) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:5

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