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Гурьева: «Я бы хотела ментальность, как у Джоковича»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» Гурьева в интервью «СЭ» рассказала о навыке, который бы забрала у 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Я бы хотела ментальность, как у Джоковича. Насколько он спокоен на корте и уверен в себе. Все говорят про это. У меня бывают моменты, когда психую. Порой недостает уверенности или, наоборот, расслабляюсь. Надеюсь, что все-таки стану таким человеком, как Новак».

В финале Уимблдона-2023 титулованный серб уступил 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах.

Анастасия Гурьева. «Пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с британской визой». Рассказ юной звезды российского тенниса

Анастасия Гурьева
Новак Джокович
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