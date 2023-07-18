Анастасия Гурьева назвала самое абсурдное правило тенниса

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2023, вице-чемпионка России (U-19) Анастасия Гурьева в интервью «СЭ» рассказала, за что любит теннис и какое правило считает самым неоднозначным.

— Если бы можно было переиграть один матч, то какой бы он был?

— Полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» с Луксьяне Перес-Аларкон. Очень хотелось выйти в финал юниорского «Шлема» и выиграть его. Завоевать «Шлем» очень ценно, это как ЧМ в футболе. Но тогда я была очень уставшая. Выложилась по полной, но этого не хватило.

— Самое абсурдное правило тенниса?

— «Любимое» правило всех юниоров. Когда подача задевает сетку, и мы продолжаем розыгрыш. Его ввели 4-5 лет назад. Не понимаю зачем. Даже судьи путаются и просят переигрывать, но потом вспоминают, что мы должны продолжать. Это забавно.

— За что ты любишь теннис?

— Обожаю ощущения, когда выигрываешь матч. Адреналин, эйфория. При этом есть понимание, что в мире огромное количество игроков. Все много работают над собой. Ты должна чем-то выделяться, иметь какую-то свою фишку.