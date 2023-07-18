Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:00

Анастасия Гурьева назвала самое абсурдное правило тенниса

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2023, вице-чемпионка России (U-19) Анастасия Гурьева в интервью «СЭ» рассказала, за что любит теннис и какое правило считает самым неоднозначным.

— Если бы можно было переиграть один матч, то какой бы он был?

— Полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» с Луксьяне Перес-Аларкон. Очень хотелось выйти в финал юниорского «Шлема» и выиграть его. Завоевать «Шлем» очень ценно, это как ЧМ в футболе. Но тогда я была очень уставшая. Выложилась по полной, но этого не хватило.

— Самое абсурдное правило тенниса?

— «Любимое» правило всех юниоров. Когда подача задевает сетку, и мы продолжаем розыгрыш. Его ввели 4-5 лет назад. Не понимаю зачем. Даже судьи путаются и просят переигрывать, но потом вспоминают, что мы должны продолжать. Это забавно.

— За что ты любишь теннис?

— Обожаю ощущения, когда выигрываешь матч. Адреналин, эйфория. При этом есть понимание, что в мире огромное количество игроков. Все много работают над собой. Ты должна чем-то выделяться, иметь какую-то свою фишку.

Анастасия Гурьева. «Пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с британской визой». Рассказ юной звезды российского тенниса

Анастасия Гурьева
0
Читайте также
Фернандес: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел»
Новый «Спартак»: курс на золото? Колонка Казакова
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» поблагодарила маму за поддержку

Гурьева: «Я бы хотела ментальность, как у Джоковича»
Новости
RSS RSS
Все новости