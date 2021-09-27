Грачева вышла во второй круг турнира в Нур-Султане
16:50
Россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане. На старте соревнований она обыграла Кристину Плишкову из Чехии — 6:3, 7:6.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия, 7) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:5)
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