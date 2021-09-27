Грачева вышла во второй круг турнира в Нур-Султане

Россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане. На старте соревнований она обыграла Кристину Плишкову из Чехии — 6:3, 7:6.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия, 7) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:5)