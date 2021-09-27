Кудерметова нанесла поражение Калинской на старте турнира в Чикаго
19:40
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла во второй раунд турнира в Чикаго, победив свою соотечественницу Анну Калинскую.
Поединок продлился 2 часа 30 минут. 31-я ракетка мира, 24-летняя Вероника, записала в свой актив четыре брейка и 17 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 22-летняя Анна, занимающая 151-ю позицию в мировой классификации, трижды брала подачу оппонентки, сделала три эйса и пять двойных ошибок.
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Анна Калинская (Россия, Q) — 7:6 (10:8), 4:6, 6:2
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