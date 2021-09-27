Страхова и Яшина прошли во второй круг парного турнира в Казахстане

Российская теннисистка Екатерина Яшина и Валерия Страхова с Украины прошли во второй круг парного турнира в Нур-Султане (Казахстан).

В первом круге они одержали победу над Мэнди Минеллой из Люксембурга и Ребеккой Петерсон из Швеции со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 10:5. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

В следующем раунде Страхова и Яшина сыграют с победительницами матча Анна-Лена Фридзам/Моника Никулеску (Германия/Румыния) — София Чурсина/Екатерина Дмитриченко (Казахстан).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Валерия Страхова/Екатерина Яшина (Украина/Россия) — Мэнди Минелла/Ребекка Петерсон (Люксембург/Швеция) — 5:7, 7:6 (9:7), 10:5