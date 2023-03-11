Грачева переиграла Мартич и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
Во втором круге россиянка обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич в двух сетах — 6:3, 6:2.
В третьем круге Грачева сыграет с победителем пары Татьяна Мария (Германия) — Дарья Касаткина (Россия, 8).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 25) — 6:3, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) — Мария Боузкова (Чехия, 28) — 6:1, 6:1
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