Радукану обыграла Линетт и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 7:6 (7:3), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 20-летней британки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем круге Радукану встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) — Магда Линетт (Польша, 20) — 7:6 (7:3), 6:2
Каролина Мухова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 7:6 (7:1), 6:3
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